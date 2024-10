Il grande e prevedibile successo del Red Valley Festival di Olbia consolida la posizione della Sardegna al vertice della classifica delle località turistiche dell'intrattenimento in Italia e nel Mediterraneo. Quasi 120mila i biglietti venduti con 55 artisti coinvolti per l'edizione 2024.

Ma la stagione degli eventi musicali nell'Isola non è un esclusiva del capoluogo gallurese e sono tante le kermesse che stanno attirando negli anni un numero crescente di partecipanti.

Il Summer Festival di Pattada è una di queste realtà. Migliaia di persone attese per quello che è ormai divenuto a tutti gli effetti il più grande festival musicale di fine estate in Sardegna.

Dopo il successo del 2023 con ospiti del calibro di Elettra Lamborghini e i Gemelli Diversi, quest'anno il programma è ancora più ricco. Sabato 24 agosto, presso il campo sportivo Malchittu di Pattada, si esibiranno a partire dalle ore 20:30 Willy William, Sophie & the Giants, Mondo Marcio, Marvin e Prezioso. L'evento (ingresso gratuito) richiamerà migliaia di persone per una lunga notte di musica e divertimento.

Il dj francese Willy William è uno dei protagonisti assoluti della scena musicale internazionale e ha all'attivo numerosi dischi d'oro e di platino. Dopo l'esordio del 2015 con l'album Mi seule vie, il 2017 marca una svolta nella sua carriera grazie allo straordinario successo del brano Mi gente, una collaborazione con J Balvin e Beyoncé che supera i 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Altri successi dell'artista Ego (un miliardo di views su YouTube), On s'endort, Te quiero, Trompeta. Sonorità house e latine che faranno ballare il pubblico di Pattada fino a tarda notte.

Il progetto musicale di Sophie & the Giants, guidato dalla cantante britannica Sophie Scott, è uno dei più interessanti del panorama europeo nell'ambito della pop ed electronic dance musica. Dopo l'approdo sui palchi nel 2015, il successo arriva nel 2019 con i singoli Adolescence (oltre 10 milioni di stream sul web). Poi sarà la volta di Paradise, Dna e Right now.

Il rapper milanese Mondo Marcio è uno dei più amati dal pubblico italiano. Dopo l'esordio appena 17enne, nel 2004, arriva l'affermazione col suo secondo album Solo un uomo (disco d'oro in brevissimo tempo). I suoi pezzi Dentro alla scatola, Nessuna via d'uscita, Segui la stella e Angeli e demoni regaleranno una serata indimenticabile agli amanti dell'hip hop.

Il duo Marvin e Prezioso, da 25 anni, calca i palchi più prestigiosi d'Europa con tormentoni dance senza tempo come il remix del capolavoro di Battiato Voglio vederti danzare, The riddle e Tell my why.

Un programma di assoluto prestigio, insomma, quello proposto dal Comitato Santa Sabina per la serata di sabato 24 agosto che farà da apertura a un fitto calendario di appuntamenti. Mercoledì 28 agosto, dalle 21:30 in piazza Italia, lo show comico di Pino e gli Anticorpi e i Tazenda in concerto con i loro più grandi successi.

Giovedì 29 agosto, in mattinata, la processione solenne in onore della Santa e in serata la sfilata dei gruppi folk di Pattada, Bono, Ollolai, Ossi, Oristano, Samugheo e Florinas, i Merdules Betzos di Ottana, i Tamburini e Trombettieri Sa Sartiglia di Oristano e, dalle 21:30 in piazza Italia, il festival del folklore con i gruppi folk e i tenores di Pattada, Oliena, Bono e Orune presentato da Pietro Lavena.

Venerdì 30 agosto, dalle 21:30, live show Festivalbar con le cover dei più grandi successi italiani contemporanei e l'esibizione del batterista Luca Martelli Ride Gorilla.

Sabato 31 agosto, infine, live Show Game Over, spettacolo musicale e visivo con musica anni '90-2000 impreziosito da suggestivi giochi di luci e laser.

A Pattada, dal 24 al 31 agosto, un imperdibile susseguirsi di eventi e performance di assoluto livello che vale la pena vivere.