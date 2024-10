Continuano gli appuntamenti della Pastorale del Turismo 2024. Venerdì 16 il ricco calendario curato della Diocesi di Nuoro e Lanusei prevede l’incontro-dialogo, all’Anfiteatro Caritas di Tortolì, tra il cardinale Pietro Parolin e il giornalista Alessandro Zaccuri, con intermezzi musicali affidati a Gavino Murgia. L’inizio della serata è alle ore 21:30, l’ingresso è libero. Poco prima il consueto momento dell’accoglienza, che vedrà protagonista la comunità di Villanova Strisaili. L’incontro si aprirà con il cortometraggio “Niala, il bosco incantato”, di Michele Rosina, per il progetto Camineras, a cura di Vincenzo Ligios.

Gli appuntamenti del fine settimana: gli ospiti di sabato 17 agosto a La Caletta saranno Antonio Cabrini e Manuela Di Centa, che dialogheranno con il giornalista Andrea Contini, mentre domenica incontro-dialogo tra Don Luigi Ciotti e il giornalista Giacomo Macelli a Tortolì.

IL CARDINALE PIETRO PAROLIN - (Schiavon, 1955). Segretario di Stato Vaticano. A 14 anni entra nel seminario di Vicenza. Conseguita la maturità classica, continua gli studi di filosofia e teologia. È ordinato sacerdote il 27 aprile 1980. Studia alla Pontificia Università Gregoriana. Nel 1983 entra alla Pontificia Accademia Ecclesiastica e nel 1986 si laurea in diritto canonico alla Gregoriana con una tesi dedicata al Sinodo dei vescovi. Nel servizio diplomatico della Santa Sede, presta la propria opera dapprima nelle rappresentanze pontificie in Nigeria e in Messico e poi nella sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Il 30 novembre 2002 Giovanni Paolo II lo nomina sottosegretario della sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, incarico che svolge per quasi sette anni. Interviene in diversi consessi internazionali, testimoniando in particolare l’attenzione della Santa Sede ai temi della pace e dei diritti essenziali della persona umana, con uno sguardo particolare ai problemi dello sviluppo economico e sociale mondiale. Il 12 settembre 2009 riceve l’ordinazione episcopale da Papa Benedetto XVI. Il 31 agosto 2013 Papa Francesco lo nomina suo Segretario di Stato. Da Papa Francesco creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 22 febbraio 2014. È membro dei Dicasteri per la Dottrine dalla Fede; per i Vescovi; per le Chiese Orientali; per l'Evangelizzazione; per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; e del Consiglio di Cardinali.

ALESSANDRO ZACCURI - La Spezia, 1963. Giornalista professionista, romanziere e saggista italiano. Laureato in lettere classiche all'Università Cattolica, collabora all'Avvenire e ai periodici Lo Straniero e Letture. Docente in vari corsi alla Cattolica di Milano e all'università degli Studi Carlo Bo di Urbino, è stato il conduttore del programma televisivo “Il grande talk” per SaT2000. Ha ideato il festival letterario Scrivere sui margini. È autore di romanzi e saggi di critica letteraria e curatore di opere di scrittori quali Elio Fiore, Camillo Sbarbaro, Ray Bradbury, André Malraux.

GAVINO MURGIA - Nuorese. Inizia a suonare il sax Alto a dodici anni. A quindici anni inizia a suonare con vari gruppi pop e funky, frequenta i seminari di Paolo Fresu a Nuoro e da lì a poco parte a Siena per concorrere a far parte dell’Orchestra Giovanile Italiana di Jazz come primo sax tenore. La Sardegna con le sue profonde radici musicali è costantemente presente nel suo percorso sonoro. Il canto a Tenore nel ruolo di Bassu, praticato già in adolescenza, e lo studio tradizionale delle Launeddas, si fondono nel tempo con la musica afroamericana trovando un percorso inedito e originale. Ha suonato e registrato con artisti italiani e internazionali e ha suonato nei principali jazz festival italiani europei ed extraeuropei.