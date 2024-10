Don Luigi Ciotti è un sacerdote, attivista e fondatore di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, una importantissima associazione contro la mafia che collega oltre 700 tra associazioni e gruppi che si occupano anche di recuperare i beni confiscati alla Mafia. È lui l'atteso ospite della quarta giornata della Pastorale del Turismo, manifestazione ideata e organizzata dalla Diocesi di Lanusei e di Nuoro.

L’appuntamento è alle ore 21:30 all’Anfiteatro Caritas di Tortolì. L’ingresso è libero e in diretta su Sardegna Live (sul sito www.sardegnalive.net, canale YouTube e Facebook) per consentire a tutte le persone che lo desiderano di non perdersi nemmeno una serata.

Don Luigi Ciotti sarà intervistato dal giornalista Giacomo Mameli e riceverà dal vescovo Antonello Mura il prestigioso “Premio Persona Fraterna 2024”.

Spazio anche alla musica durante la serata, affidati questa sera a Livia Ledda (voce) e Giovanni Sechi (pianoforte).

A partire dalle 21 il momento introduttivo di cordialità e condivisione legato all’accoglienza, curato ogni sera da una comunità della diocesi. Oggi, domenica 18 agosto, sarà la volta di Cardedu.

Don Luigi Ciotti, nel 1972, dopo aver terminato gli studi al Seminario di Rivoli, diventa presbitero e gli viene affidata «la strada» come parrocchia. In quegli anni affronta il diffondersi della droga, divenendo ispiratore e fondatore del Gruppo Abele, e nel 1974 di una comunità, partecipando attivamente al dibattito sulla legge n.685 sulle tossicodipendenze, lavorando anche sul piano internazionale. In quegli anni, diventa presidente del CNCA (Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza) e della LILA (Lega Italiana per la Lotta all'AIDS). Negli anni intensifica la sua opera contro la mafia, fondando il mensile Narcomafie. Nel 1995 nasce Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, una importantissima associazione contro la mafia che collega oltre 700 tra associazioni e gruppi che si occupano anche di recuperare i beni confiscati alla Mafia. È stato anche giornalista, collaborando a diverse testate nazionali.