Ospite dell'undicesima serata della Pastorale del Turismo, manifestazione estiva ideata e organizzata dalla Diocesi di Nuoro e Lanusei, è la cantautrice Grazia Di Michele, intervistata da Giacomo Serreli. "Le canzoni del cuore, parole e musica" è il titolo dell'evento.

CHI È GRAZIA DI MICHELE - (Roma, 1955). Di origini abruzzesi. Cantautrice, musicista e musicoterapeuta. Nel 2013 si laurea in Giurisprudenza. Inizia la sua carriera giovanissima, alla fine degli anni ‘70 al Folkstudio di Roma. Negli anni Novanta partecipa per tre volte al Festival di Sanremo. Dopo il diploma in musicoterapia, esce il suo nuovo album Naturale: è il 2001. In questo periodo l’artista si dedica a progetti di carattere sociale, soprattutto diretti a persone con disabilità e bambini. Nel 2003 diventa insegnante di canto nella popolare trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi. Nel 2005 pubblica due album: Chiamalavita, nato dall’omonimo spettacolo teatrale; e Respiro. Nel 2009 è la volta de I Passaggi Segreti; mentre nel 2012 pubblica Giverny. Ha pubblicato due romanzi: Apollonia e La regola del bucaneve. Nel 2008 invece ha debuttato come attrice protagonista in teatro con la commedia Dì a mia figlia che vado in vacanza. Il suo ultimo lavoro, uscito il 13 marzo 2023, è il brano Dalle parti del cuore. Nel 2022 ha invece pubblicato Lasciati amare, definito dalla stessa cantautrice “un mantra d’amore” composto di appena 17 parole. Ha collaborato con numerosi artisti, sia italiani che stranieri, scrivendo brani con e per loro. Ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti. Tra questi ricordiamo il premio Cantagiro, il premio Mia Martini per la carriera (2018) e il Premio Maria Carta (2022).