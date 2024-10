A Cagliari, dal 6 agosto, sarà attivo il nuovo servizio di Poste Italiane che consentirà ai cittadini residenti o domiciliati nel comune di fare richiesta di rilascio (o di rinnovo) del passaporto, presentando la documentazione direttamente allo sportello dell'ufficio postale. In tal caso non sarà necessario recarsi in Questura e sarà possibile ricevere il passaporto anche direttamente a domicilio.

Il servizio è stato già avviato in diversi altri comuni con meno di 15mila abitanti.

Su proposta del ministero dell'Interno, Poste Italiane ha esteso il servizio anche ai comuni grandi, tra i quali è stato individuato anche quello di Cagliari. Gli uffici postali dove è operativo il servizio passaporti sono quelli di Cagliari 1 via Fara, Cagliari 2 via Roma; Cagliari 3 via Stamira; Cagliari 4 viale Poetto; Cagliari 5 viale Trieste; Cagliari 6 via Tola; Cagliari 7 via della Pineta; Cagliari 8 via Dante; Cagliari 9 via Monte Santo; Cagliari 10 via San Benedetto; Cagliari 11 via Liguria; Cagliari 12 via Biasi; Cagliari 13 via Zagabria; Cagliari 15 via Simeto; Cagliari centro piazza del Carmine, Pirri via Salvo d'Acquisto e Cagliari tribunale.