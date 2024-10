Le sezioni di Nuoro e dell’Ogliastra di AISLA Sardegna, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, organizzano in città “SLAncio di gioia tra Parole e Musica”, una serata di raccolta fondi a favore delle persone con SLA del proprio territorio, che vedrà la partecipazione di medici esperti e ricercatori, esponenti delle istituzioni locali ed esibizioni musicali con il cantautore Piero Marras e i cori “Nugoro Amada” e “Amici del Folklore”.

L’appuntamento è al Teatro Eliseo alle 18.00, con ingresso a 15€. I fondi raccolti andranno a beneficio delle persone con SLA del territorio, perché serviranno per finanziare 4 interventi di abbattimento delle barriere architettoniche richiesti da altrettanti malati.

Per info e biglietti: referente AISLA Nuoro 3922681244 – referente AISLA Ogliastra 3338573221. Prevendita presso Mousikè Via Gramsci - Nuoro. Si potrà acquistare il biglietto anche in teatro la sera dell’evento.

La serata al Teatro Eliseo, dedicata quest’anno alla memoria di Salvatore Gavino Giuliani e in ricordo di Pieraldo Porru e di tutte le persone con SLA che non ci sono più, ha l’obiettivo di far conoscere la SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica, e di sensibilizzare sulla necessità di un’assistenza adeguata per le persone colpite che in Sardegna sono oltre 200, di cui circa 40 nei tra i territori di Nuoro e Ogliastra.

Per questo interverranno alcuni tra i massimi esperti di SLA in Italia tra cui Mario Sabatelli, presidente della Commissione scientifica AISLA e neurologo-ricercatore del Policlinico Gemelli Roma, Christian Lunetta, Medical Director di AISLA e neurologo del Centro Clinico Nemo di Milano, Marcella Zollino, genetista del Policlinico Gemelli Roma, Giuseppe Borghero, neurologo del Policlinico Monserrato di Cagliari e Anna Ticca, primario di neurologia all’Ospedale San Francesco Nuoro. Previsti inoltre gli interventi di Maria Carmela Dessi, direttore sanitario della ASL di Nuoro e di Salvatore Sinatra, responsabile delle cure domiciliari integrate della ASL di Lanusei. Sarà presentato ufficialmente il percorso di presa in carico del paziente affetto da SLA, grazie ad un progetto condiviso che vede la collaborazione con tra ASL di Nuoro e AISLA Nuoro.

All’Eliseo si esibiranno per l’occasione il cantautore Piero Marras testimonial di AISLA Sardegna, il coro “Nugoro Amada” e gli “Amici del Folklore”, coro e tenore, testimonial di AISLA Nuoro che, grazie alla collaborazione con la referente di AISLA Nuoro, Rosa Puligheddu, sono già stati protagonisti più volte di esibizioni e spettacoli dedicati alle persone con SLA. Ci sarà spazio per la poesia con un ospite d’eccezione, Tziu Juvanne Pira, noto poeta sardo pluripremiato, da Orgosolo.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.aisla.it

AISLA è presente in Sardegna dal 2007 con una sezione regionale e 8 referenti provinciali (uno per provincia). Grazie al lavoro di tantissimi volontari, la sezione è il punto di riferimento sul territorio per più di 200 pazienti malati di SLA e per le loro famiglie con servizi gratuiti come il supporto psicologico per i malati e le loro famiglie, il trasporto delle persone con SLA con un automezzo attrezzato, la consulenza legale e il sostegno economico per le famiglie più in difficoltà.