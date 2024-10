Ultimo in classifica, con tre sconfitte e due pareggi, questa sera il Cagliari affronterà fuori casa il Parma di Fabio Pecchia.

Mister Nicola avrà a disposizione 22 calciatori: oltre a Jakub Jankto, Leonardo Pavoletti e Mateusz Wieteska, non ci sarà anche Gianluca Lapadula, bloccato da un fastidio muscolare nella regione addominale. Torna, invece, tra i convocati Matteo Prati.

“Il Parma, come noi, ha più strategie di gioco, può abbassare il baricentro e rallentare il gioco. È una squadra che sa portare la pressione sulla costruzione del portiere e talvolta preferisce ‘rompersi’, lasciando gli attaccanti avanti e difendendo con meno uomini – ha detto in conferenza stampa l’allenatore rossoblù -. Ci sono pro e contro in tutte le interpretazioni, su cui abbiamo lavorato, ma i dati dicono che stiamo lavorando bene. Non mi preoccupa la produzione di gioco, mi preoccuperei se non ci fosse. Dobbiamo sistemare alcune cose che fanno parte dell’equilibrio”.

“Siamo una squadra che si deve salvare, le sconfitte ci stanno per chi fa questo cammino – ha sottolineato mister Nicola -. Il ritiro prolungato è stato un investimento su noi stessi, il turno di Coppa Italia ci ha dato alcuni spunti e continueremo a lavorare. Credo che la voglia di essere coraggiosi in attacco e difesa sia ormai acquisita, dopo 7 partite abbiamo già alcuni dati che danno risposte, la strada è giusta ma sappiamo di dover migliorare delle cose per arrivare a fare quello che vogliamo e come lo intendiamo tutti”.

PROSSIMO MATCH – Dopo il Parma, nella settima giornata di campionato il Cagliari, sempre fuori casa, dovrà affrontare la Juventus (domenica 6 ottobre ore 12:30).