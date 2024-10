Un 14enne di Parma è finito in ospedale dopo essere stato vittima di una serie di episodi di bullismo in prima superiore. Il giovane è stato preso di mira da altri studenti perché ritenuto un "secchione". L’ultimo caso di violenza - schiaffi e una matita piantata in testa - lo avrebbe costretto a recarsi al pronto soccorso con una prognosi di 20 giorni a causa di un trauma cranico e una frattura del naso.

La sorella del ragazzo ha raccontato alla Gazzetta di Parma che lei e sua madre si erano già rivolte alla direzione della scuola, chiedendo di mettere fine alle vessazioni che il fratello subiva costantemente. Ora, dopo i numerosi appelli, la famiglia ha sporto denuncia.

Il bullo di turno avrebbe colpito il ragazzo con un colpo alla nuca e poi al volto, facendolo capitombolare. Poi ancora, arrivati in classe, lo avrebbe malmenato ripetutamente. Il violento è stato scortato allo studio del preside, mentre la vittima è finita in ospedale.

Adesso sulla vicenda indagano i Carabinieri, dopo la denuncia sporta dalla famiglia.