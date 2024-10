Un percorso pressoché perfetto porta la Nazionale dell'Italvolley in finale a Parigi 2024. Le ragazze di Velasco, reduci dalla vittoria secca per 3-0 contro la Turchia, sfideranno domani alle 13 gli Stati Uniti.

Fra le grandi protagoniste della spedizione azzurra Alessia Orro, palleggiatrice di Narbolia, ormai da anni punto fermo della Nazionale. Sorridente, positiva, decisiva: imprescindibile per lo scacchiere tricolore.

"Non ci vogliamo fermare qua", ha detto dopo la vittoria in semifinale. "Quando arriverà il momento non ci tireremo indietro". Testa e cuore per inseguire un sogno, con le azzurre che per la prima volta raggiungono una finale olimpica e avranno in mano il proprio destino.