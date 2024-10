L’udienza generale di Papa San Francesco, oggi in Piazza San Pietro, è iniziata con un momento di ironia che ha visto come protagonisti lo stesso pontefice e due futuri sposi. “Oggi vorrei cominciare con una buona notizia: vorrei presentarvi due "suicidi". Questi due si sposeranno sabato prossimo”, ha detto il pontefice, presentandoli così in modo scherzoso.

Il Papa ha chiamato così accanto a sé i due giovani che avevano letto, lui in spagnolo, lei in polacco, le letture che introducono la catechesi del Santo Padre. "È bello vedere quando l'amore va avanti per formare una nuova famiglia, per questo ve li ho voluto presentare", ha aggiunto.

Per Papa Francesco era la prima apparizione pubblica dopo il grande viaggio in Asia e Oceania durato quasi due settimane. “Una prima riflessione che viene spontanea dopo questo viaggio è che nel pensare alla Chiesa siamo ancora troppo eurocentrici, o, come si dice, “occidentali”. In realtà, la Chiesa è molto più grande di Roma e dell'Europa e più viva in quei paesi” ha detto.