Paolo Truzzu non usa mezzi termini, con tanto di foto e post annuncia l'individuazione dell’ennesimo incivile e maleducato che sarà pesantemente sanzionato dai Vigili urbani: “Cassato, ve l’avevo detto, ho riflettuto a lungo se pubblicare questa foto perché come sapete c’è di mezzo la privacy...Sapete che vi dico? Che ho deciso di fregarmene, perché mi sono rotto le p***e!

Il sindaco prosegue: "Un caddozzo incivile abbandona la sua spazzatura in un angolo. Non sa che una telecamera dell’Autorità portuale (che di cuore ringrazio) lo sta riprendendo. Non ci sono parole per esprimere lo sdegno per un essere che fa del male a Cagliari, la sua città, e prende in giro la stragrande parte dei cittadini per bene. Vergogna, vergogna, vergogna” – è lo sfogo del primo cittadino di palazzo Bacaredda.

Inutile dire che, attraverso la targa della Renault Megane Sw ben ripresa dall'occhio elettronico, l'automobilista sarà pesantemente sanzionato.