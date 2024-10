E' amore vero fra Pamela Prati e Simone Ferrante. I 45 anni di differenza non sono un'ostacolo per la showgirl sarda, che, intervistata a La Vita in Diretta, ha confermato i suoi sentimenti per il giovane modello.

"Sono d'accordo con Cher quando dice che l'età non conta nulla - afferma -. Io ad esempio mi sento un'eterna ventenne. Cher ha un fidanzato molto più giovane di lui, e anche io: cosa c'è di strano in questo? Sono molto innamorata. Ha vent'anni, vabbé... 19, ma che differenza c'è. E' comunque maggiorenne".

Un "vecchio dentro", così ha definito la sua nuova fiamma, appassionato di Maria Callas e tanti grandi artisti. "Parliamo di tutto e siamo felici insieme", ha chiosato la soubrette.