"Il fatto che il virus non sia ancora stagionale, ma oggi gira in estate, certamente perché è stata tolta ogni protezione, ci fa dire che il Covid ancora non è arrivato nella sua fase finale".

Lo ha detto il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Giorgio Palù durante un panel dell'evento 'Direzione Nord' in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

"Il virus sta colpendo, si registra una maggiore infezione - ha concluso Palù - ed è più trasmissibile".