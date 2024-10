Ollolai! Ollolai! Ollolai! La delegazione del paese barbaricino partita alla volta di Camposano (NA) per rappresentare la Sardegna nell'edizione 2016 del Palio del Casale trionfa per la terza volta consecutiva in questa manifestazione.

A tenere alta la bandiera dei quattro mori in Campania ci ha pensato il fantino Valentino Bussu, Campione d’Europa 2015 e d’Italia 2014, ollolaese emigrato in Toscana che in groppa al somarello Nano Malefico ha avuto la meglio sulle eccellenze dei Palii degli asinelli di tutta Italia conquistando il titolo di Campione del Mondo dopo aver superato con successo tutte le fasi della gara.

“Siamo carichi e motivati” aveva detto Pier Paolo Soro, presidente della Pro Loco di Ollolai, prima della partenza. “Per noi il Palio del Casale non solo rappresenta uno stimolo dal punto di vista della competizione agonistica, ma si tratta, in modo particolare, di un appuntamento che apre al confronto con le altre regioni e ci permette di portare e far conoscere con tanto orgoglio le nostre tradizioni. In occasione di questo appuntamento non rappresentiamo solo il nostro paese, ma siamo gli ambasciatori di tutta la Sardegna e per noi questo aspetto ha un valore del tutto particolare”.

In questa edizione del Palio del Casale, oltre alla Sardegna, sono scesi in pista il Piemonte, la Toscana, il Lazio, la Campania, la Basilicata, l’Abruzzo, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, l’Emilia Romagna, il Molise e le delegazioni provenienti dalla Croazia e dal Pakistan.