Palermo, 26 mag. (Adnkronos) - È stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di omicidio Maurizio Amoroso, 59 anni, il figlio di Maria Benfante, l'89enne uccisa questa mattina a colpi di martello a Borgetto, piccolo centro del palermitano. A fare la scoperta è stata la figlia della donna che abita al piano di sopra della villetta alla periferia del paese. L'uomo ha problemi psichici. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno costatato il decesso. "Non so cosa sia accaduto - dice la donna - mio fratello amava mia madre".