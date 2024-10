Giovedì 26 settembre la facciata di Palazzo Ducale sarà illuminata di rosso per dire no alle armi nucleari. Il sindaco Giuseppe Mascia ha accolto la richiesta della Croce Rossa italiana e dell’associazione nazionale Comuni italiani e ha aderito alla campagna di sensibilizzazione in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione delle armi nucleari.

«Nel globo esistono ancora quasi 13mila testate nucleari e il tema della messa al bando di tali tecnologie ha sempre incontrato il parere favorevole dell’opinione pubblica - spiegano Anci e Croce Rossa -. Secondo i risultati di un’indagine statistica condotta in Italia in seguito all’adozione del trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPNV) nel 2017, il 68% della popolazione è convinto che le bombe nucleari debbano essere rimosse dal nostro territorio mentre il 72% crede che l’Italia debba aderire al TPNW».