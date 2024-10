Islamabad, 4 mag. (Adnkronos) - Almeno sette insegnanti sono stati uccisi quando uomini armati hanno aperto il fuoco in una scuola nel nord-ovest del Pakistan, secondo quanto riferito dalla polizia e dai media locali. La sparatoria è avvenuta in una scuola superiore nella città di Parachinar, al confine con il vicino Afghanistan, ha riferito l'emittente locale Dunya News.

Gli studenti della scuola stavano sostenendo gli esami annuali quando è avvenuta la sparatoria. La polizia sta indagando sul motivo della strage che, ha dichiarato, potrebbe essere di matrice terroristica. Parachinar è l'unica città a maggioranza sciita nella provincia nordoccidentale di Khyber Pakhtunkhwa​​​​​​​ ed è stata spesso bersaglio di attacchi terroristici.

Le sparatorie nelle scuole sono rare in Pakistan. Oltre 140 persone, per lo più studenti, sono state uccise in un attacco con armi da fuoco e bombe in una scuola militare nella città nordoccidentale di Peshawar nel dicembre 2016.