Dalle 13,10, i Vigili del Fuoco stanno operando in via Sorio nei pressi dell'aeroporto Allegri di Padova per la caduta di un aereo monomotore leggero, finito fuori pista nei pressi dell’aerea di servizio di un ex distributore.

L’aereo, un Beechcraft Bonanza 35, subito dopo l’impatto con un albero ha preso fuoco: deceduto il pilota, come accertato dal personale del Suem.

I Vigili del Fuoco arrivati con due autopompe, due autobotti e 12 operatori coadiuvati dal funzionario di turno e dal comandante Cristiano Cusin, hanno spento l’incendio dell’aereo la cui colonna di fumo era visibile fin da lontano.

Operazioni tuttora in corso.