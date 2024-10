Prima la tragedia, un bambino di quasi 10 anni travolto e ucciso da una porta da calcio; poi la decisione dell'Amministrazione comunale e della società che si occupava della festa di proseguire le celebrazioni per la Beata Vergine del Rimedio, tra cui l'attesissimo concerto del rapper Fedez nello spazio fieristico; infine, le polemiche. Polemiche che non hanno colpito solo il comitato organizzatore e il sindaco di Ozieri Marco Peralta, ma anche il cantante, travolto da una valanga di critiche sui social e rimbalzate sui giornali.

Fedez nel primo pomeriggio ha deciso di rompere il silenzio sulla questione, diventata ormai virale, relativa alla decisione di mandare avanti i festeggiamenti, attraverso un videomessaggio postato nelle storie del suo profilo Instagram.

"Allora io ieri sera ho suonato ad Ozieri in provincia di Sassari e sono stato avvertito di questa terribile tragedia poco prima di salire sul palco, prima di esibirmi - spiega il rapper -. Ho chiesto a tutto il pubblico, più di 15mila persone, di fare un minuto di silenzio per commemorare Gioele ed esprimere la nostra, la mia vicinanza, di tutta la piazza, alla famiglia. Nessuno - tuona l'artista - si è permesso di dire nulla, nessuno, nessun 'vergogna chi', ma a chi? Ma come si fa ragazzi, ma come si fa solo perché è andata virale settimana scorsa la roba che l'autotune era sbagliato dobbiamo inventarci una cazzata senza avere un minimo di rispetto verso una tragedia del genere Questo la dice lunga sullo stato di salute dell'informazione italiana . Fate schifo al cazzo amici miei - e concludo - buona giornata ".

Foto: profilo Instagram Fedez