La strada che collega Ovodda e Olzai e che costeggia il lago del Taloro, arteria di fondamentale importanza per tutti coloro che si vogliono immettere sulla Statale 131, è al centro dell'ennesima incompiuta e di mancate assunzioni di responsabilità. «È un vero e proprio scandalo - afferma il Sindaco di Ovodda Cristina Sedda - perché la Provincia qualche anno fa ha assunto l'impegno finanziario, di un milione e 800 mila euro, con un ribasso del 47 per cento effettuato dalla ditta appaltatrice, per la realizzazione dei lavori di recupero e di messa in sicurezza». Nel mese di marzo 2011 è stato aperto il cantiere, ma i lavori sono stati interrotti prima del completamento. «La situazione è a dir poco incredibile», prosegue Sedda: «Non solo abbiamo un'opera pubblica che a distanza di anni non è stata completata, ma nelle procedure di smantellamento delle parti da ripristinare, come ad esempio le barriere di protezione, la ditta è andata oltre il percorso coperto dal budget disponibile lasciando la strada in condizioni addirittura peggiori rispetto all'inizio dei lavori».

La mancata realizzazione della Ovodda-Ottana, dove si trova lo snodo stradale che consente di viaggiare verso qualsiasi destinazione, appare come una ferita per l'intero territorio. «Con una lettera del 28 gennaio 2013 firmata dall'assessore provinciale Franco Corosu - incalza Cristina Sedda- si garantiva che i lavori sarebbero stati conclusi entro il mese di aprile. Esprimo con amarezza i miei dubbi sul fatto che questo avvenga, dal momento che lo stesso Corosu non risponde nemmeno più alle mie telefonate». È da mezzo secolo che gli abitanti della zona confidano in un decisivo intervento di recupero del percorso che conduce anche a numerose aziende agricole e alla centrale idroelettrica del Taloro. «Se i lavori non riprendono nell'immediato - conclude il sindaco di Ovodda - faremo tutto ciò che ci compete per risolvere la questione senza andare troppo per il sottile».

Roberto Tangianu