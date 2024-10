Roma, 30 set. - (Adnkronos Salute) - In Italia ogni anno si registrano 56.870 casi di tumore al seno. Questa patologia resta al primo posto per incidenza e come causa di morte per cancro nella popolazione femminile. Ottobre è il mese internazionaledella prevenzione per il cancro alla mammella e Komen Italia rilancia insieme al ministero della Cultura la quinta edizione della campagna ‘La prevenzione è il nostro capolavoro’. Gli eventi della campagna, che unisce gli screening su tutto il territorio alla possibilità di entrare gratis in 100 musei statali, sono stati presentati oggi a Roma al Mic. Questa sera il Colosseo sarà illuminato di rosa il lancio del mese della prevenzione.

"Sono 800mila le donne in Italia che hanno superato un tumore al seno - ha ricordato Riccardo Masetti, oncologo e fondatore di Komen Italia - Nel mese di ottobre cerchiamo di aiutare anche le donne che vivono in condizioni di fragilità e potranno avere la possibilità di uno screening. Dalla Sicilia parte domani la carovana della prevenzione che attraverserà l’Italia, ogni donna che si confronta con un tumore al seno ha il diritto di avere le migliori cure e anche le terapie integrate in oncologia scientificamente validate, che servono affinché questa malattia non lasci una ferita e segni. Vogliamo curare la persona e non solo la malattia".

Il Mic contribuirà ancora una volta a sostenere la campagna offrendo l’accesso gratuito ai 100 musei statali per tutti coloro che sceglieranno di sostenere con una donazione i progetti di prevenzione di Komen Italia e ospiterà una tappa della Carovana della prevenzione al Vive-Vittoriano e Palazzo Venezia.

Da domani in Sicilia parte la Carovana della prevenzione di Komen, prima tappa da Palermo a Catania. Le 7 unità mobili ad alta tecnologia "inizieranno un percorso virtuoso di 77 tappe che si svilupperà progressivamente, dal Sud al Nord, raggiungendo 36 città italiane.

"La prevenzione è una chiave vincente e oggi la possiamo declinare in vari modi, ad esempio anche con la sensibilizzazione. Infatti noi abbiamo chiamato ottobre 'mese rosa della sensibilizzazione', ormai è abbastanza entrato nella testa delle donne il concetto di doversi occupare della salute del proprio seno anche in assenza di sintomi. Ma non basta, oltre a saperlo bisogna anche fare prevenzione", ha detto all'Adnkronos Salute Daniela Terribile, senologa e presidente di Komen Italia.