I dati aggregati delle prime otto sezioni scrutinate in Sardegna, l'equivalente di appena un migliaio di voti ma gli unici finora disponibili in Regione, mostrano Christian Solinas (centrodestra) in testa col 47,85%.

Massimo Zedda (centrosinistra) e' al 35,64%. Christian Solinas (centrodestra) 47,85% Massimo Zedda (centrosinistra) 35,64% Francesco Desogus (M5S) 9,34% Paolo Maninchedda (PdS) 3,14% Mauro Pili (Sardi liberi) 2,57% Andrea Murgia (Autodeterminatzione) 0,66% Vindice Lecis (Sinistra Sarda) 0,57%

Sono stati resi noti anche i dati delle liste per le prime quattro sezioni che hanno completato lo scrutinio: Centrodestra 51,17% Centrosinistra 36,71% Partito dei Sardi 5,07% M5S 4 29% Sinistra sarda 1,17% Sardi Liberi 1,17% Autoderminatzione 0,39%