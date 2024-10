«Crediamo che sia fondamentale dare ai cittadini le giuste risposte in merito ai tanti interrogativi sull'inquinamento generato dal sito industriale di Ottana». Massimiliano Vacca, consigliere provinciale dei Comunisti italiani, sfoglia con preoccupazione i documenti che riguardano la piana industriale di Ottana, archiviati nel corso degli anni, e chiede, con decisione e fermezza, che si faccia chiarezza su un problema sociale che riguarda la salute degli abitanti del centro Sardegna.

«Il consiglio provinciale - sostiene Vacca - dovrebbe costituirsi parte civile, in questa fase in cui finalmente la magistratura ha avviato un'indagine contro coloro che si sono resi responsabili del disastro ambientale e delle omissioni dovute a una mancanza di controllo da parte degli organi preposti. La politica non può trincerarsi dietro ai ricatti dei soliti noti sulla paventata chiusura di stabilimenti, ma ha il dovere di tutelare i posti di lavoro e soprattutto la salute dei cittadini».

Vacca annuncia che, nel prossimo Consiglio, presenterà la mozione con la quale chiederà alla Provincia di costituirsi parte civile nella speranza che la stessa venga condivisa da tutti i gruppi politici. «A due mesi dall'evento denominato “pecore nere” siamo venuti a conoscenza, attraverso le indagini dell'Arpas, che l'erba della piana di Ottana produce idrocarburi. A ciò sarebbe dovuto il colore nero del vello delle pecore, in una situazione che sarebbe compromessa da diversi anni».

Roberto Tangianu