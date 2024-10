Tensione alla serata degli Oscar tra Will Smith e Chris Rock. L’attore ha infatti sferrato un pugno in piena faccia al comico che ha fatto una battuta sulla moglie di Smith, Jada Pinkett, dicendo: "Ti prepari per Soldato Jane 2?" con allusione al look di Demi Moore. Tempo fa l'attrice aveva spiegato la scelta di rasarsi a causa di un problema di alopecia.

Smith non ha affatto apprezzato la gag di Chris Rock, così è salito andato sul palco e dopo aver colpito il collega gli ha intimato: "Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca".

Durante la pausa pubblicitaria, la sua agente e Denzel Washington sono andati a parlare con la star di Una famiglia vincente - King Richard, che si è scusato durante il discorso dal palco per aver appena vinto l'Oscar come migliore attore protagonista: "Vorrei scusarmi con l'Academy e gli altri membri candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo perché ho vinto un Oscar ma perché è possibile fare luce sugli altri e tutto il cast del film. L'arte imita la vita e io mi sto comportando come un papà pazzo come era Richard, l'amore ti fa fare cose pazze".

"E' la più grande notte nella storia della televisione", ha detto invece Chris Rock dopo l'alterco con il collega e prima di presentare il documentario vincitore dell'Oscar.

Chris Rock per ora non ha sporto denuncia alla polizia: in quel caso l'attore il vincitore dell'Oscar per "King Richard" potrebbe essere condannato fino a sei mesi di prigione e a una multa fino a centomila dollari.