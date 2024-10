Questo pomeriggio dopo le 18 un uomo è stato ucciso a Orune, nel centro storico del paese del Nuorese. La vittima è Luca Goddi, allevatore 47enne.

L'omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio, quando l’uomo sarebbe stato freddato con alcuni colpi di pistola mentre passeggiava in strada nel centrale Corso Vittorio Emanuele, dove si stava svolgendo la festa di Nostra Signora de Su Cossolu (consolazione).

Sul posto erano presenti i Carabinieri della Compagnia di Bitti, mentre da Nuoro sono stati inviati i colleghi del Nucleo Investigativo del comando provinciale e il sostituto procuratore di Nuoro, Ireno Satta.

Goddi aveva dei precedenti con la giustizia: era stato arrestato nel 2009, insieme ad altre cinque persone, con accuse che vanno dalla rapina a furgoni portavalori avvenute in Toscana, ai furti, ricettazione, detenzione di armi. Il 47enne nel 1997, a soli 21 anni, era stato condannato a cinque anni di reclusione per una rapina all'ufficio di corrispondenza del Banco di Sardegna di Monti, in Gallura. Il bottino del colpo fu di 60 milioni di lire.

Luca Goddi viveva a Budoni e aveva un figlio.