Era senza vita, avvolto in un sacchetto di plastica, quasi come un rifiuto di cui liberarsi: così è stato trovato il corpicino di un neonato di pochi giorni di vita, nel giardino di una villetta nel Parmense.

Come riporta Leggo.it, il tragico ritrovamento è stato fatto venerdì 9 agosto dal proprietario dell’abitazione, che ha lanciato immediatamente l’allarme.

Sulla vicenda sono tantissimi i nodi da sciogliere: sul piccolo, di carnagione bianca, verrà eseguito il test del Dna, disposto dalla Procura che si affiderà ai Ris dei Carabinieri. Disposta anche l’autopsia.

Si cercherà di stabilire le cause del decesso, oltre alla data di quando è avvenuto; da chiarire anche se il piccolo fosse già morto quando è stato abbandonato e chi possa averlo lasciato lì. Inoltre si sta passando al setaccio degli ospedali della zona per identificare le donne che in queste settimane erano in procinto di partorire.