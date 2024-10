Orotelli si prepara ad accogliere turisti e visitatori per mostrare loro le bellezze del territorio, la cultura, le tradizioni artigianali e carnevalesche.

Il prossimo 13 agosto, infatti, andrà in scena la 23^ edizione della Rassegna di Maschere tradizionali, organizzata dell’Associazione maschere etniche “Thurpos”, e la Sagra del vitello arrosto, a cura del comitato San Giovanni Battista 2024.

Una giornata perfetta per scoprire questo centro della Barbagia a circa 18 km da Nuoro, che fa parte della rete dei Borghi Autentici d'Italia.

Dalla mattina di martedì 13, grazie alla Pro loco del paese, coloro che non vorranno perdersi questo appuntamento con la tradizione potranno conoscere e acquistare i prodotti tipici - pane, salumi, dolci e formaggi –, visitare il cortile, il campanile e la Chiesa Romanica di San Giovanni (a cura della Fondazione Sardegna Isola del Romanico) e ammirare la mostra fotografica "Sos Thurpos e Orotelli". Senza dimenticare la musica, con i "Zenias” in concerto.

Un’edizione che mette al centro la comunità, la voglia di stare insieme e la gioia di farlo aprendo le sue porte ai visitatori.

Inoltre, in occasione del Carnevale estivo, sarà possibile continuare a sostenere gli allevatori messi in ginocchio a causa del terribile incendio scoppiato lo scorso 21 luglio. La Pro loco ha infatti avviato una raccolta fondi attivando un conto corrente per chi volesse offrire il proprio aiuto da lontano, ma chi presenzierà all'evento del 13 agosto potrà farlo in una teca che sarà allestita appositamente in cui gli organizzatori raccoglieranno i fondi.

COME DONARE: COORDINATE IBAN: IT86K0101586830000070872420;

PRESSO BANCO DI SARDEGNA-ORANI. INTESTAZIONE: ASSOCIAZIONE PRO LOCO OROTELLI. CAUSALE: PRO TERRA 'E ORO (INCENDIO DEL 21 LUGLIO 2024).

"La donazione sarà anonima e a discrezione del donatore - spiega la Pro loco. -Il ricavato verrà utilizzato per acquistare ciò che è necessario agli allevatori per il risanamento dei danni subiti. Il conteggio della somma ricavata, che avverrà in presenza di testimoni esterni alla Pro Loco, sarà accompagnato da verbalizzazione e reso pubblico insieme al resoconto delle spese sostenute". 

IL PROGRAMMA DEL CARNEVALE ESTIVO - Il 13 agosto, dalle ore 10:00 e per tutto il giorno in Via San Lussorio l’esposizione e vendita di prodotti tipici, artigianato e manifatture a cura dell’Associazione Turistica Pro loco di Orotelli.

Alle ore 10:00 verrà allestita la postazione per la sagra del vitello arrosto presso piazza San Giovanni Battista.

Dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso Casa Cambosu, la mostra fotografica “Sos Thurpos e Orotelli” a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco Orotelli e dell’Associazione Maschere

Etniche Thurpos Orotelli

Dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00 previste visite

guidate presso la chiesa, il cortile e il campanile San Giovanni Battista a cura

dell’Associazione Turistica Pro Loco Orotelli in collaborazione con la Fondazione Sardegna Isola del Romanico

Alle ore 19:30 il piatto forte della giornata con la Sfilata delle Maschere tradizionali della Sardegna. Parteciperanno il gruppo Thurpeddos Pro loco Orotelli, l’associazione Maschere Etniche Thurpos Orotelli, l’associazione Tumbarinos di Gavoi, l’associazione Karrasecare Osinku Gruppo S’Attitidu Osincu, Mamuthones e Issohadores Associazione Pro Loco Mamoiada e l'Associazione Culturale Mamutzones de Samugheo.

La sfilata partirà da piazza San Giovanni Battista, percorrerà via San Giovanni, via Mannu, via Umberto, via Santa Rughe, piazza Su Palu, corso Vittorio Emanuele, via San Lussorio, piazza San Giovanni Battista.

Alle ore 21:00 la sagra del vitello arrosto in piazza San Giovanni Battista e alle ore 22:30 il concerto del gruppo musicale “Zenias” in piazza San Giovanni Battista a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco Orotelli. Al termine del concerto, seguirà il Dj set.