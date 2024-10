Andrea Podda di Orotelli ha compiuto 100 anni.

Il nonnino del centro barbaricino da qualche mese vive in Toscana insieme alla moglie di 90 anni. La coppia a settembre ha festeggiato i 70 anni di matrimonio. Tziu Andria ha sette figli, nove nipoti e un pronipote.

Il centenario ha ricevuto gli auguri del sindaco del paese Nannino Marteddu: «Da oggi la nostra comunità annovera un nuovo centenario.Da quando ricopro la carica di sindaco Tziu Andriu Podda è il settimo che la nostra comunità festeggia. Attualmente in vita abbiamo anche l’uomo più longevo della Sardegna, tziu Gaspare Mele, con le sue 108 primavere. Auguro a Tziu Andria, a nome mio e di tutta la comunità altri cento di questi giorni sempre felice e in salute come oggi».