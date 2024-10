Orosei è una delle perle più pregiate dell’isola dei sardi. Paesaggi incantevoli, un mare unico che si affaccia sul Golfo dal quale albe e tramonti pieni di luce e colori, disegnano scenari di inequivocabile bellezza.



Escursione marina – osala

Fantastico giro cicloturistico, adatto a tutte le tipologie di ciclisti, nell’ambito del sito d’interesse comunitario della palude di “marina e osala”, costeggiando le bellissime spiagge del rinomato golfo di orosei.

Il giro si sviluppa percorrendo il lato destro del fiume cedrino, poi in sequenza si attraversano le spiagge di “sa marina”, “su barone” e poi si arriva ad “osala”; qui visita d’obbligo al nuraghe “gulunie”, posto su un promontorio sovrastante tutta la piana di orosei, con vista che spazia a 360° permettendoci di godere di un panorama mozzafiato sulle acque cristalline della fascia costiera.

Tour valle del cedrino

Il tour abbraccia i comuni della “valle del cedrino”, onifai, irgoli, loculi e galtellì. Percorrendo strade secondarie su fondo asfaltato, faremo visita ai centri storici di tutti questi borghi in una semplice e bellissima escursione. Abbiamo inoltre la possibilità di far visita al paese tanto caro al premio nobel grazie deledda, passando nella dimora su cui ha avuto ispirazione per la stesura del suo famosissimo romanzo “canne al vento”.

L’escursione in se non presenta difficoltà di nota, ma sé si esclude una difficile salita verso le pendici del monte tuttavista (lunga 5km con pendenze anche del 22%) si può consigliare anche ai neofiti della bicicletta.

Percorso ideale per chi vuole godersi di una sana pedalata all’insegna della cultura e dei cenni storici da riportare ai propri amici, quando si fa rientro a casa dalle magnifiche vacanze in sardegna.

TOUR DI BIDDEROSA

Il tour si sviluppa all’interno dell’oasi naturalistica, una bellissima e rigoglioso pineta che insieme ad una ricca vegetazione spontanea costituiscono l’area protetta di ” bidderosa”, la perfetta cornice a cinque splendide calette in una delle più belle e pregiate aree costiere della sardegna. Le spiagge si alternano lungo percorsi sterrati intervallati da divertentissimi sali- scendi in uno scenario paradisiaco da cartolina.

L’oasi di bidderosa, si trova all’interno di un parco di 860 ettari protetto dall’ente foreste, distante circa 13 km da orosei (nu) lungo la statale 125 con ingresso a pagamento ( 1,00 € a bici ) gestito da una cooperativa solo nei periodi da maggio fino ad ottobre.

Scenario ideale per chi ha voglia di lasciarsi alle spalle la routine quotidiana per immergersi e immedesimarsi negli atleti di caratura mondiale che hanno percorso tali sentieri nell’edizione del crosstriathlon di x-terra prima e t- natura poi.