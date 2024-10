Intorno alle 5 del mattino, una squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta sulla Strada Provinciale 25 in direzione Orosei per un incendio sul rimorchio di un articolato. Grazie alla prontezza dell’autista del mezzo, che ha provveduto a scaricare prontamente un escavatore in carico sul pianale, i danni sono stati limitati.

Le fiamme hanno interessato gli pneumatici di un asse e gli impianti di servizio dell'automezzo. Le cause del rogo sono imputabili ad un probabile guasto meccanico. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta ha provveduto ad estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza il mezzo e l’area interessata.