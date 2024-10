"Che fai tu, Luna, nel ciel? Dimmi, che fai, silenziosa Luna?"

Giacomo Leopardi

ARIETE

Energie calanti in settimana. La Luna in Bilancia di lunedì metterà in evidenza i dissapori col partner e con le persone che frequentate abitualmente. Mercurio, in aspetto disarmonico, potrebbe essere il responsabile di alcuni errori di valutazione specialmente in ambito familiare. Le giornate più favorevoli della settimana saranno giovedì e venerdì: approfittate del Plenilunio in Sagittario per ricaricarvi energeticamente. Venere proteggerà le vostre finanze e il Sole non vi farà mancare qualche novità. Tensione e nervosismo in agguato nel week-end.

TORO

Venere continuerà a portarvi sotto la sua ala protettiva per l’intera settimana. Amore e fortuna non dovrebbero mancare, anche se l’opposizione di Saturno vi ricorderà continuamente di abbandonare alcune vecchie abitudini relazionali. Questo sarà particolarmente evidente martedì e mercoledì, con la Luna in Scorpione. La Luna Piena di venerdì potrebbe invece mettervi di fronte ad una situazione del passato che vi ostinate a portare avanti. Buone le energie del fine settimana con la Luna in Capricorno: organizzate una gita o un bel viaggetto.

GEMELLI

Il Sole continuerà a splendere luminoso nel vostro Segno, mettendo in luce il vostro lato più giocoso e sbarazzino. La Luna in Bilancia, lunedì, manterrà vivo in voi il buonumore del fine settimana appena trascorso e vi permetterà di affrontare più serenamente gli impegni lavorativi dei giorni successivi. Col Plenilunio di venerdì saranno i vostri rapporti con gli altri ad occupare il centro delle vostre giornate: osservate bene chi vi circonda per comprendere meglio voi stessi. Venere vi parlerà di amori segreti e clandestini. Week-end carico di Eros!

CANCRO

Non scoraggiatevi se lunedì la Luna vi farà sentire il peso di alcune questioni familiari che, ormai da tempo, suscitano il vostro nervoso grazie anche al contributo di Marte. Martedì e mercoledì la Luna sarà in ottimo aspetto e riscoprirete il piacere di dedicarvi ai vostri hobby preferiti. La Luna Piena di venerdì rappresenterà il culmine di una situazione lavorativa in cui avete dato tanta della vostra energia. Sabato e domenica fuggite dal pensiero ricorrente che tutti ce l’abbiano contro di voi. Dolcissime amicizie amorose nell’aria!