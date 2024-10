“Quando tutti i giorni diventano uguali è perché non ci si accorge più delle cose belle che accadono nella vita ogni qualvolta il sole attraversa il cielo.”

Paulo Coelho

ARIETE

Settimana in grande ripresa. Lunedì vi sveglierete un po’ di malumore a causa della Luna in Cancro che, vicino a Giove, vi farà sentire i pesantissimi condizionamenti della famiglia. Ma, alle 17.35, Mercurio entrerà nel vostro Segno alleggerendo l’aria intorno a voi. Farete maggiore chiarezza nei vostri pensieri e riuscirete a lasciare spazio a momenti di puro divertimento, soprattutto da martedì a giovedì con la Luna in ottimo aspetto. Marte in opposizione continuerà a portare nervoso e contrasti nelle relazioni: cercate di essere meno aggressivi o domenica rischierete una chiusura definitiva.

TORO

Un messaggio o una semplice parolina dolce potrebbero rendere speciale la giornata di lunedì. Martedì invece la Luna entrerà in Leone e rimarrà lì fino a giovedì: probabili imprevisti legati alla vostra abitazione e/o incomprensioni con i vostri genitori. Sono queste le giornate in cui avvertirete maggiormente anche il peso di Saturno in opposizione. La situazione migliorerà decisamente nel fine settimana, con la Luna in Vergine di venerdì e sabato. Ritroverete entusiasmo e gioia nel dedicarvi ai vostri hobby. Venere in Pesci intanto potrebbe trasformare le amicizie in amori: non opponetevi ai cambiamenti!

GEMELLI

Con Venere in Pesci sarà difficile trovare equilibrio nei rapporti sentimentali. Avvertirete la necessità di avere i vostri spazi e ogni lamentela del partner vi sembrerà un affronto alla vostra libertà. Cercate di essere gentili nel modo di porvi. La Luna sarà in buon aspetto da martedì a giovedì e vi aiuterà nelle comunicazioni. Venerdì e sabato invece, con la Luna in Vergine, il malumore potrebbe diventare insormontabile a causa di alcuni eventi familiari fastidiosi. Avrete comunque dalla vostra parte Marte e troverete la forza e l’energia per affrontare tutto con una marcia in più. Domenica divertente!

CANCRO

Lunedì mattina vi sveglierete col sorriso sulle labbra. La Luna nel vostro Segno e Venere in Pesci vi porteranno pace e armonia a livello emozionale e sentimentale. Giove e Saturno continueranno a lavorare a vostro vantaggio e vi porteranno risultati concreti anche senza troppo impegno o fatica. I problemi potrebbero sorgere a causa dei Pianeti in Ariete. Lunedì pomeriggio anche Mercurio infatti vi diventerà ostile e vi renderà meno lucidi e razionali nell’affrontare alcune situazioni familiari rese complicate da Marte. Il rischio di perdere il controllo sarà alto, soprattutto domenica con la Luna in Bilancia.