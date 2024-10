“Tutto è perfetto nell'universo, anche il tuo desiderio di migliorarlo.”

Wayne Dyer

ARIETE

Il lunedì per voi è sempre un po’ critico ripartire tra il lavoro e le faccende quotidiane. Però questa settimana ha in serbo grandi sorprese. Venere nel Segno continuerà a rendervi belli e affascinanti: persino con il broncio riuscirete a conquistare chi più desiderate. La Luna inoltre sarà in splendido aspetto nelle giornate di martedì e mercoledì, ideali per dedicarvi alle vostre passioni (qualsiasi esse siano). Mercurio da mercoledì porterà qualche nuovo contatto. Il week-end non sarà divertentissimo: riposatevi in vista di una domenica burrascosa.

TORO

Il Sole ce la sta mettendo tutta per rendere piacevoli le vostre giornate ma, martedì e mercoledì dovrete fare i conti con la Luna in Leone che vi renderà irrequieti per alcune questioni legate alla vostra casa e alla vostra famiglia. Fino a mercoledì avrete il sostegno di Mercurio a rendervi ragionevoli, poi vi abbandonerà. Da giovedì a sabato fortunatamente la Luna in Vergine vi consentirà di spaziare con la mente, alla ricerca di un equilibrio interiore difficile da raggiungere. In tutto ciò, non vi siete resi conto di avere degli ammiratori segreti...

GEMELLI

Settimana altalenante per voi, cari gemellini. La Luna fino a mercoledì sarà in buon aspetto e porterà movimento alle vostre giornate, poco divertenti per i vostri gusti. Mercoledì 7, alle 16:57, Mercurio farà felicemente ingresso nel vostro Segno, dove potrà manifestarsi in tutto il suo splendore. Le innumerevoli idee che vi passeranno per la mente si scontreranno però con la realtà tra giovedì e sabato, con la Luna in Vergine. Cercate di essere più concreti. Domenica la Luna in Bilancia favorirà ogni attimo che deciderete di dedicare all’amore. Siete contenti?

CANCRO

La Luna in Cancro vi farà aprire la settimana con dolcezza. Dolcezza di cui dovrete far scorta, visto che Venere in Ariete non faciliterà affatto l’armonia in campo sentimentale. Ricordatevi che potete ancora usufruire dei benefici di Giove, che continuerà a proteggervi e a darvi quegli input che vi serviranno per la realizzazione di qualcosa di molto importante (grazie anche a Saturno in ottimo aspetto). Messaggi o telefonate importanti tra giovedì e sabato, con la Luna in Vergine. Domenica invece imprevisti in famiglia: non restate troppo in casa.

LEONE

Venere in Ariete è stata un vero toccasana per voi, cari Leoncini. E questa settimana continuerà a portare armonia e benessere intorno a voi, complice anche la Luna in Leone nelle giornate di martedì e mercoledì. Mercurio da mercoledì sera non sarà più in aspetto dissonante e porterà movimento nella vostra vita sociale, facilitando i contatti con i vostri amici. Non è ancora il momento di adagiarsi però: Saturno vi invita alla prudenza e all’assunzione di responsabilità impegnative. Domenica in arrivo una notizia inaspettata...

VERGINE

Il movimento stellare di questa settimana per un verso vi da gioia, per l’altro vi destabilizza. Mercoledì infatti Mercurio entrerà in Gemelli, in aspetto disarmonico nei vostri confronti. La vostra razionalità verrà messa a