“Fino a che continuerai a sentire le stelle ancora come cosa “al di sopra di te”, ti mancherà lo sguardo dell’uomo che possiede la conoscenza.”

Friedrich Wilhelm Nietzsche

ARIETE

La Luna nel vostro Segno vi consentirà di aprire la settimana con nuove energie e questo sarà molto utile sotto un Cielo che sembra non volervi risparmiare molteplici imprevisti. Marte in opposizione continuerà a mantenervi tesi . Giove, dal suo canto, continuerà a essere la causa di falsi abbagli sul fronte domestico e familiare. La Luna in settimana sarà poi particolarmente gentile nelle giornate di venerdì e sabato, quando transiterà nei Gemelli e vi regalerà il sorriso tramite una telefonata o un sms inaspettato. Domenica invece preparatevi a nuove turbolenze lunari.

TORO

Lunedì sembrerete un po’ schivi e solitari. Martedì la Luna punterà la sua luce su di voi e rimarrà nel vostro Segno fino a gran parte della giornata di giovedì. Riuscirete a ritagliare del tempo per voi stessi, nonostante sia Saturno che Venere non rendano semplice nulla di ciò a cui vi vorrete dedicare. Mercurio intanto si farà sentire attraverso le parole dei vostri amici e porterà movimento nella vostra vita sociale. Marte favorirà le iniziative sul campo professionale. Nel fine settimana potrete dare libero sfogo alla vostra creatività in cucina e da domenica, finalmente, Venere vi sorriderà!

GEMELLI

Nonostante Saturno stia richiedendo notevole impegno e dedizione sul fronte professionale, lunedì darete prova di riuscire comunque a trascurare le vostre amicizie. Avvertirete un po’ di stanchezza nel cuore della settimana e risulterete meno brillanti del solito, anche a causa di Mercurio dissonante. Venerdì e sabato potrete finalmente contare sulla Luna nel vostro Segno che, sorretta dal trigono di Marte e Venere, vi donerà allegria e vitalità. Svagarvi sarà molto utile per recuperare tutte le energie consumate in settimana. Approfittate di Venere fino a sabato sera perché poi inizierà a farvi i dispetti...

CANCRO

Col Sole e la Luna in Ariete la settimana non si aprirà in forma smagliante e si percepirà un velo di tristezza nei vostri occhi. Marte in Bilancia continuerà a darvi del filo da torcere sul fronte famiglia&casa e, considerato anche l’aspetto disarmonico di Plutone, Urano e gli altri Pianeti in Ariete, avvertirete la necessità di un cambiamento repentino. Se riuscirete a trovare la forza per attuarlo, Giove vi proteggerà e vi regalerà quel pizzico di fortuna che è sempre utile in queste circostanze. Inoltre non dovete sottovalutare l’ottimo aspetto di Saturno. Per una Luna super dovrete aspettare domenica!