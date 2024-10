“Sognatore è chi trova la sua via alla luce della luna... punito perché vede l'alba prima degli altri.”

Oscar Wilde

ARIETE

Bella l’influenza della Luna nei primi giorni della settimana: riuscirete a recuperare quell’entusiasmo che Giove e il Sole in Cancro tentano spesso di portarvi via. I Pianeti in Gemelli vi renderanno abbastanza allegri e spensierati e sarà facile comunicare con voi, anche quando Marte (in opposizione) vi porterà ad essere più aggressivi del dovuto. Mercoledì e giovedì giornate impegnative a livello lavorativo. Difficilmente riuscirete a fare a meno delle vostre abitudini. Nel week end la Luna vi renderà nervosi e irascibili. Provate ad essere più malleabili!

TORO

Probabilmente non inizierete la settimana con un ottimo umore, a causa della Luna in Leone che potrebbe portare incomprensioni e imprevisti in casa&famiglia. Il peso di Saturno continuerà a farsi sentire più intensamente proprio in quelle giornate. La situazione si alleggerirà soltanto mercoledì e giovedì quando riceverete ottimi influssi dalla Luna in Vergine. Essere ottimisti sarà un’arma a vostro vantaggio. Le finanze vengono protette da Mercurio e Venere. Nel fine settimana i vostri pensieri verranno catturati da questioni lavorative: perché?

GEMELLI

Mercurio e Venere nel vostro Segno vi doneranno un aspetto giovanile e meraviglioso. Sarà difficile per chi vi circonda non flirtare con voi. Lunedì e martedì la Luna collaborerà nel rendervi simpatici e cordiali e, nonostante le vostre chiacchiere possano diventare eccessive, nessuno si annoierà o vi chiederà di interromperle. Mercoledì e giovedì l’umore avrà un lieve calo a causa della Luna in Vergine, portavoce di controversie in ambito domestico e familiare. Fantastico il fine settimana: la Luna in Bilancia vi farà dare libero sfogo a passioni e amori!

CANCRO

Il Sole e Giove nel vostro Segno vi doneranno per tutta la settimana una luce di positività e vi converrà sfruttarla appieno perché, tra poche settimane, dovrete fare a meno di questi influssi fortunati. Lunedì e martedì la Luna in Leone potrebbe portare delle spese impreviste. Considerata la posizione ostile di Marte nel settore della casa, potrebbe trattarsi proprio di spese domestiche. Mercoledì e giovedì invece la Luna vi renderà più sbarazzini del solito. Umore negativo nel week end, con la Luna in Bilancia: vi rendete conto che vi lamentate per nulla?

LEONE

La settimana inizierà con la Luna nel vostro Segno, che vi farà sentire i veri protagonisti dello Zodiaco. I Pianeti in Gemelli ravviveranno il settore delle amicizie e da una di queste potrebbe sbocciare un amore, soprattutto se si tratta di una persona più giovane di voi. La Luna, mercoledì e giovedì, sarà in Vergine e vi inviterà ad essere parsimoniosi. Inoltre non vi dovrete scordare che Saturno in Scorpione esige una certa disciplina tra le mura domestiche. Il fine settimana la Luna porterà movimento alle vostre giornate: chiamate e messaggi imprevisti!

VERGINE

Cercate qualcuno di cui prendervi cura all’inizio della settimana e appagherete i bisogni che vi farà sentire la Luna. Mercoledì e giovedì invece la