" Coloro che studiano le Stelle hanno Dio come maestro."

Tycho Brahe

ARIETE

La settimana si apre con la Luna nel vostro Segno, pronta a darvi nuova energia interiore per superare la fase critica che state attraversando a causa di Marte, Giove e dei Pianeti in Capricorno. La sfera maggiormente colpita continuerà ad essere quella sentimentale. Faticherete nel portare avanti ogni tipo di relazione, la tentazione alla lite avrà sempre la meglio. La situazione migliorerà però dalla tarda serata di mercoledì. Venere infatti entrerà finalmente nel Segno dell’Acquario e inizierete a riprendervi soprattutto grazie alle vostre amicizie. Il week end sarà movimentato e sorprendente.

TORO

La vostra situazione astrologica procede tra alti e bassi e questa settimana avvertirete un lieve calo. Mercoledì e giovedì la Luna si troverà nel vostro Segno e sentirete un’energia vitalizzante che andrà però a scontrarsi con la severità di Saturno e con l’ostilità di Mercurio che, dal Segno dell’Acquario, vi richiederà un’elasticità mentale senza la quale non riuscirete a tenere a bada pensieri troppo astratti per i vostri gusti. Anche Venere mercoledì notte si sposterà in Acquario e torneranno a farsi sentire le incomprensioni col partner. Nel fine settimana è consigliato un occhio di riguardo per le finanze!

GEMELLI

Con la Luna in Ariete aprirete la settimana immersi nelle vostre relazioni sociali e felicemente appagati dalle vostre amicizie. A Marte e Mercurio in ottimo aspetto, che vi continueranno a conferire grinta, energia e freschezza mentale, mercoledì sera si unirà Venere che inizierà a sorridervi dal Segno dell’Acquario. Per qualcuno potrebbe indicare anche la nascita di un nuovo amore con una persona lontana oppure lo sviluppo di un’intesa spirituale profonda con qualcuno che già si conosce. Nonostante il Sole in Pesci vi renda irrequieti, riuscirete a trascorrere un week end felice e giocoso!

CANCRO

C’è qualcosa nell’aria che vi rende insoddisfatti e la Luna in Ariete, tra lunedì e martedì, non farà che accentuare questa sensazione di poca contentezza. Marte continuerà a rendere frastagliata la vita in famiglia e non saranno esclusi gli imprevisti. Di buono c’è però che mercoledì notte vi libererete dell’opposizione di Venere che, spostandosi in Acquario, potrebbe riportare nei vostri pensieri un amore del passato. Dovreste approfittarne per lasciarvi finalmente guidare dalle correnti positive di Giove, Saturno e Nettuno. Tutto ciò che desiderate è possibile da realizzare se solo vi concedeste di farlo...