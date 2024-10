ARIETE

Questa settimana ha in serbo per voi delle piacevoli sorprese. Sin da lunedì il vostro umore subirà un’impennata e la Luna in Ariete vi porterà alla riscoperta di luoghi inesplorati all’interno di voi stessi. Sarà in aspetto positivo anche giovedì e venerdì. Le giornate più insidiose, invece, saranno venerdì e sabato perché , avvicinandosi a Giove, vi farà sentire il peso di alcune problematiche familiari che vi trascinate dietro da tempo. Non scaricate i malumori verso gli altri, guidati da Marte. Sabato Venere fa ingresso nel vostro Segno: ah l’amour!

TORO

Il Sole e Mercurio continueranno a coccolarvi e a prendersi cura di voi, logori ormai dalle continue richieste di Saturno. Anche la Luna sarà in Toro martedì e mercoledì e il novilunio vi donerà nuove energie per vivere al meglio la vostra quotidianità. Fino a venerdì sera Venere continuerà a dar protezione al settore delle amicizie: sfruttate queste giornate se volete vedere un’amicizia speciale trasformarsi in amore. Giove vi renderà comunicativi, soprattutto nel week end, quando sarà affiancato dalla Luna in Cancro. Una chiamata inaspettata in arrivo!

GEMELLI

Vi sentite un po’ annoiati e i pianeti in Toro non portano abbastanza movimento nelle vostre giornate. La Luna, lunedì, porterà in primo piano il settore delle vostre amicizie. E sarà proprio questo il settore più fortunato della settimana perché sabato verrà raggiunto da Venere: preparatevi a veder le vostre amicizie dipinte di rosa. Giovedì e venerdì, potrete contare anche sull’intervento della Luna nel vostro Segno. Rallegratevi e gioite di questa spensieratezza in attesa che le Stelle si dispongano ancor meglio per voi. Nel week-end gustose cenette!

CANCRO

La vita sociale ha ripreso alla grande grazie ai Pianeti in Toro che, martedì e mercoledì, verranno affiancati pure dalla Luna regalandovi dei piacevoli attimi in compagnia di un’amicizia speciale. Nonostante l’antipatia di Marte, Plutone, Urano (e da sabato anche di Venere), continuerete a beneficiare dell’ausilio di Giove, Saturno e Nettuno. La realizzazione di qualcosa di molto importante è lì a portata di mano ma, qualcuno di voi, non se ne è ancora accorto. Sfruttate la Luna nel vostro Segno, nel week-end, per concentrarvi sui vostri reali desideri