“E poi non sapevo più cosa guardare... e guardai il cielo.”

Italo Calvino

ARIETE

Anche questa settimana la situazione astrologica non sarà tra le più brillanti, considerando la permanenza di Venere in Capricorno e Marte in Bilancia che porteranno tensioni e malcontenti. Tuttavia lunedì la Luna vi sorriderà dal Sagittario e aprirà uno spiraglio di speranza anche per voi. Con Giove in Cancro parlare di ottimismo è ancora prematuro. Inoltre martedì e mercoledì, con la Luna in quadratura, torneranno malcontenti e mal di testa. Giovedì la Luna si sposterà in Acquario puntando le luci su vita sociale e amicizie che vi tireranno su il morale. Il week-end invece sarà più solitario...

TORO

Un pensiero legato al passato vi terrà compagnia per l’intera giornata di lunedì. Martedì e mercoledì la Luna sarà in Capricorno insieme a Venere e Plutone, in splendido aspetto nei vostri riguardi. Verrete avvolti da una particolare aura di fascino e sensualità. Mercurio e il Sole non vi saranno altrettanto amici e giovedì la Luna li raggiungerà in Acquario: probabili errori di giudizio o distrazioni vi potrebbero procurare piccoli svantaggi e delusioni. Fate affidamento sugli amici più cari che, da venerdì pomeriggio, col passaggio di Mercurio in Pesci, diventeranno ancora più preziosi!

GEMELLI

La Luna storta di lunedì vi renderà particolarmente insopportabili e antipatici. Fortunatamente avrete dalla vostra parte sia il Sole che Mercurio e riuscirete ad uscir fuori brillantemente anche da alcune circostanze imbarazzanti. Martedì e mercoledì la Luna in Capricorno, vicino a Venere, potrebbe fungere da richiamo per un amore passato. Saranno inoltre giornate in cui avrete un lato erotico piuttosto sviluppato. Giovedì e venerdì dovrete sfruttare gli ottimi influssi della Luna in Acquario in previsione di un week-end super nervoso in cui anche Mercurio inizierà a remarvi contro. Marte vi assisterà!

CANCRO

Un po’ annoiati dalla solita routine, inizierete la settimana immersi nel vostro lavoro. Martedì la Luna si sposterà in Capricorno e, insieme a Venere e Plutone, sposterà ogni vostra attenzione sulla vita di coppia e le relative tensioni e incomprensioni. Anche Marte in Bilancia contribuirà con i problemi e i disguidi in casa. Con la Luna in Acquario probabilmente giovedì o venerdì dovrete sistemare qualche situazione passata. Giove nel vostro Segno vi aiuterà a rimanere centrati su voi stessi e a far valere la vostra personalità. Il fine settimana, con la Luna e Mercurio in Pesci, vi riporterà il sorriso!