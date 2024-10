“Folle è l'uomo che parla alla luna. Stolto chi non le presta ascolto.”

William Shakespeare

ARIETE

Venere rimarrà con voi fino a mercoledì, approfittate di questi ultimi giorni per dedicarvi alla vostra bellezza e al vostro look. Provate a far buon uso delle parole di Thomas Mann: “La felicità non sta nell'essere amati: questa è soltanto una soddisfazione di vanità. La felicità sta nell'amare”. Avete tempo fino a mercoledì. Giovedì, non solo Venere vi abbandonerà, ma Mercurio diverrà ostile dal Segno del Cancro e saranno situazioni domestiche e familiari quelle che vi manderanno su tutte le furie, soprattutto nel fine settimana. Marte non vi lascia in pace.

TORO

Nonostante l’opposizione di Saturno, state riuscendo a trascorrere delle giornate abbastanza serene e piacevoli. Dovreste cercare di tenere a bada la vostra possessività perché è una delle lezioni più importanti in questa fase. La Luna sarà nel vostro Segno martedì e mercoledì e vi consentirà di parlare con la parte più profonda di voi stessi per capire i vostri attuali bisogni emotivi. Giovedì arriverà da voi pure Venere e tingerà di rosa le vostre giornate. Avrà ragione Herman Hesse nel dire che “La felicità è amore, nient’altro”? Sarete voi a dimostrarlo...

GEMELLI

Settimana raggiante per voi. Probabilmente conoscete già molto bene le parole di Marco Aurelio: “La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri”. La qualità dei vostri pensieri è infatti molto buona ultimamente. Mercoledì il novilunio sarà proprio nel vostro Segno e la Luna rimarrà a farvi compagnia fino a venerdì. Sarete i protagonisti della settimana e molti di voi festeggeranno con gioia i loro compleanni. Mercurio giovedì vi abbandonerà e metterà in movimento il settore economico. Venere annuncia amori segreti...