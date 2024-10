“Nulla possiamo pensare di un qualsiasi oggetto se non della possibilità delle sue connessioni con altre cose ...”

Ludwig Von Wittgenstein

ARIETE

Fino a lunedì mattina la Luna vi sarà amica dal Sagittario ma, già dal pomeriggio, si sposterà in Capricorno dove rimarrà fino a mercoledì in compagnia di Venere e Plutone. Il vostro umore non sarà tra i migliori e non riuscirete ad avere relazioni pacifiche soprattutto in famiglia e col partner, su cui scatenerete ogni vostra ira. La situazione migliorerà giovedì e venerdì con la Luna in Acquario, soprattutto grazie alla presenza di persone amiche che riusciranno, col dialogo, a farvi ritrovare la ragione. Arriverete talmente stremati al fine settimana che l’unica voglia che avrete sarà quella di isolarvi...

TORO

Il lunedì sarà un po’ nostalgico a causa di qualche lontano pensiero che riaffiorerà in voi. La Luna poi si sposterà in Capricorno e ne trarranno notevole beneficio le vostre emozioni. Non tutti riusciranno a comprenderle perché, invece, con Mercurio ostile, la comunicazione non sarà tra le migliori e ne avrete prova soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì quando a Mercurio si unirà la Luna. Con Saturno in opposizione anche un semplice battibecco rischierà di trasformarsi in una chiusura. Il fine settimana sarà decisamente più piacevole e trarrete gioia dalla vita sociale!

GEMELLI

Lunedì mattina non avrete voglia di sopportare nessuno. Oltre alla Luna, che di pomeriggio cesserà di esservi ostile, anche il Sole e Nettuno in Pesci stimoleranno il vostro “Io” più insofferente e insopportabile. Mercurio invece vi sarà di grande aiuto, vi favorirà nelle comunicazioni, nello sport, negli studi e nei piccoli e grandi spostamenti, soprattutto quando avrà vicino anche la Luna, giovedì e venerdì. Anche Marte continuerà a darvi la carica e a farvi sentire forti. Sabato e domenica con la Luna in Pesci torneranno i malumori e sarà veramente difficile gestirvi. Siate ragionevoli. Ritorno di amori passati...

CANCRO

La sveglia lunedì vi ricorderà il lavoro che riprende e sin dal pomeriggio, col passaggio della Luna in Capricorno, ne risentirete con un notevole stress che si farà sentire soprattutto nei rapporti interpersonali, in cui vi sentirete incompresi. Anche in famiglia la situazione non sarà il massimo. Mercurio vi riporterà alla mente episodi del passato e dovreste cercare di scremarli evitando quelli più tristi, soprattutto giovedì e venerdì. Avete ancora tantissime opportunità che vi riserbano Giove, Saturno e Nettuno ma spetterà a voi sfruttarle. Approfittate di un entusiasmante week-end!