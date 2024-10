“L’Astronomia costringe l’Anima a guardare verso l’alto, e ci conduce da questo mondo ad un altro.”

Platone

ARIETE

Svegliarsi il lunedì è sempre una fatica maggiore e per voi lo sarà ancora di più con la Luna in Capricorno che non favorisce un ottimo umore. Marte continuerà a starvi opposto dal Segno della Bilancia e le tensioni e le sfuriate non mancheranno. Uno dei settori più a rischio è quello domestico/familiare dove Giove fa sembrare tutto più grande, anche i problemi. Il Sole nel vostro Segno farà il possibile per rigenerarvi con l’aria primaverile e la Luna sarà in buon aspetto sia mercoledì che giovedì. Troverete ascolto e comprensione dai vostri amici. La giornata migliore però sarà domenica col novilunio!

TORO

Per voi la settimana si aprirà discretamente grazie alla Luna in Capricorno che vi predisporrà mentalmente a cercare il lato buono di ciò che vi circonda. Il peso di Saturno però continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle relazioni. Non riuscirete a far finta di nulla, soprattutto considerando che anche Venere è in aspetto sfavorevole e mercoledì e giovedì sarà affiancata pure dalla Luna. Le vostre cattive maniere però non faranno che attirare ulteriori malcontenti. Mercurio potrebbe venirvi in soccorso tramite i consigli di qualche amicizia fidata che si rivelerà molto utile specialmente venerdì e sabato.

GEMELLI

Il passato busserà alla vostra porta lunedì e martedì. Si tratterà probabilmente di una delle tante situazioni che avete lasciato in sospeso qualche tempo fa. La Luna sarà molto favorevole nelle giornate di mercoledì e giovedì, quando raggiungerà Venere in Acquario favorendo particolarmente la vita di coppia e gli affetti. Il Sole in Ariete continuerà ad illuminare la vostra vita sociale e vi piacerà circondarvi da persone insolite e stravaganti. Venerdì e sabato la Luna si avvicinerà a Mercurio nei Pesci e rischierete di finire coinvolti in battibecchi inutili. Bene domenica, ma state attenti a ciò che dite!

CANCRO

Il Sole in Ariete vi ha reso piuttosto malinconici, si vede dai vostri visi. E continuerete ad esserlo pure in questa settimana, soprattutto lunedì e martedì con la Luna in opposizione dal Segno del Capricorno. Il rischio è quello di prendervela, anche ingiustamente, con chi vi sta vicino. Mercurio e Nettuno dovrebbero comunque lasciare diversi spiragli di speranza. Ci sarà una notevole ripresa tra venerdì e sabato, quando anche la Luna sarà in Pesci. Marte continuerà comunque a portare malcontento tra le mura domestiche e l’umore colerà a picco domenica, col novilunio in Ariete!