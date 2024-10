“L'universo non è più strano di quanto supponiamo: è più strano di quanto possiamo supporre.”

John Burdon Sanderson Haldane

ARIETE

Le questioni economiche richiameranno ogni vostra attenzione all’inizio della settimana, con la Luna in Toro. Venere, da lunedì pomeriggio, sarà in Gemelli e vi regalerà nuovi flirt per iniziare allegramente questa estate. Inizierete ad averne un assaggio soprattutto mercoledì e giovedì. Il vostro telefono non cesserà di squillare tra messaggini sia dolci che piccanti. Venerdì e sabato la Luna creerà invece qualche disagio e sarà necessario risolvere alcune questioni domestiche. Domenica preparatevi a dare il meglio di voi stessi: il divertimento sia con voi!

TORO

La prima settimana estiva si prospetta abbastanza positiva per voi, cari torelli. Venere, già dal primo pomeriggio di lunedì, vi abbandonerà ma vi lascerà in compagnia della Luna che, nel vostro Segno, vi guiderà all’interno delle vostre emozioni. I Pianeti in Gemelli vi spingeranno a essere concreti e, in molti casi, richiederanno il vostro intervento in alcune questioni economiche. Il fine settimana, con il novilunio in Cancro di venerdì, sarà piuttosto dinamico e allegro. Domenica però la Luna in Leone vi obbligherà a far fronte agli impegni familiari.

GEMELLI

Il Cielo sarà molto promettente per voi in questa settimana. Proprio lunedì, alle 14:34, Venere farà il suo ingresso nel vostro Segno, regalandovi bellezza, armonia e benessere. Mercoledì e giovedì anche la Luna vi terrà compagnia e vi sentirete i protagonisti dello Zodiaco. Le idee non mancheranno, grazie a Mercurio, e Giove vi spronerà a concretizzarle. Venerdì il novilunio in Cancro potrebbe essere foriero di buone notizie sul fronte economico. Ogni sforzo in campo lavorativo porterà ottimi risultati. Domenica movimentata: notizie in arrivo da nuovi contatti!

CANCRO

Anche se Mercurio vi ha provvisoriamente abbandonato, il Sole nel vostro Segno vi ha portato nuova luce per festeggiare felicemente i vostri compleanni. Venere lunedì pomeriggio passerà in Gemelli, spingendovi a mantenere segreti i vostri sentimenti e il vostro interesse