ARIETE

Non sempre le feste sono fonte di buonumore o, perlomeno, non lo saranno per voi all’inizio della settimana. La Luna in Capricorno vi renderà intrattabili e, oramai, non solo siete stati abbandonati dal Sole ma mercoledì anche Mercurio lascerà il vostro Segno. Le Stelle vi suggeriscono di essere più concreti e di curare il lato materiale della vostra vita. Marte continuerà a portare tensione nelle vostre relazioni. Le amicizie vi staranno vicino mercoledì e giovedì con la Luna in Acquario. Domenica, grazie alla Luna nel vostro Segno, ottima ripresa!

TORO

Siete tra i Segni Zodiacali più contenti di trascorrere le feste in famiglia, banchettare e poi rilassarvi comodamente sul divano. Mercoledì la Luna in Acquario potrebbe creare malumore ma ci sarà di buono che, proprio mercoledì, Mercurio farà il suo ingresso nel vostro Segno e alleggerirà ogni situazione intorno a voi. Riuscirete a rimanere lucidi e svegli anche quando sarete posti di fronte a situazioni davvero noiose. Venerdì e sabato ottime giornate per la vita sociale. Domenica riscoprite voi stessi prendendovi cura di una persona cara…

GEMELLI

Con la Pasqua probabilmente per voi si sono riaperte o sono rinate delle situazioni legate al passato. Alcune situazioni attuali non vi rendono del tutto soddisfatti e la tendenza è quella di fare dei paragoni, spesso sbagliando perché si tratta pur sempre di ricordi. La Luna vi sarà amica mercoledì e giovedì mentre vi renderà insofferenti venerdì e sabato, quando si unirà a Venere nel Segno dei Pesci. Marte in Bilancia vi darà la forza e le risorse per superare tutto e in qualsiasi circostanza. Domenica, con la Luna in Ariete, amicizie in primo piano!

CANCRO

Non disperatevi se lunedì e martedì la Luna in opposizione butterà a terra il vostro umore. Vi siete già liberati del Sole in Ariete e mercoledì vi libererete pure di Mercurio che, passando in Toro, porterà nuova linfa vitale per le vostre amicizie. Mercoledì e giovedì sarete più nostalgici del solito. Venerdì e sabato potrete invece contare su una fantastica Luna in Pesci che, con la complicità di Venere, porterà armonia nella sfera sentimentale ed emotiva. Marte continuerà a portare contrattempi in famiglia. Attenzione in particolare alla giornata di domenica!

LEONE

Lunedì e martedì sarete totalmente assorbiti dalle faccende quotidiane e i vostri pensieri saranno rivolti al lavoro che svolgete. Il Sole in Toro vi rende facilmente irritabili e mercoledì il nervoso toccherà le stelle tra Mercurio che passa in Toro e la Luna che passa in Acquario. Sarà bene che contiate fino a mille prima di rispondere male a qualcuno che esprime opinioni diverse dalle vostre. Venerdì e sabato sentirete forte la mancanza di qualcuno e/o qualcosa. Venere non esclude il ritorno di un ex. Domenica almeno la Luna vi verrà in soccorso: meditate leoncini!

VERGINE

Ottima per voi la settimana post-pasquale. Il Sole in Toro infatti rappresenta per voi una fonte di nuove certezze che vi fanno stare meglio anche a livello spirituale. Lunedì e martedì la Luna in Capricorno sarà un toccasana per l’amore e vi donerà grandi sorrisi. Mercoledì, per non finire, Mercurio passerà in Toro, disponendosi in ottimo aspetto nei vostri confronti e riportandovi quel rigore logico che i Pianeti in Pesci rendono instabile. Le giornate altalenanti della settimana saranno proprio venerdì e sabato, con la Luna