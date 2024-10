“Io penso che siamo fatti per addormentarci sulla schiena guardando le stelle”

Gustave Flaubert

ARIETE

Il risveglio di lunedì, col Sole in Acquario, vi farà iniziare questa settimana con una marcia in più. Le luci saranno puntate sulla sfera sociale e gli amici avranno un ruolo importante per le vostre giornate. Venere e Plutone invece continueranno ad interferire col vostro umore, già alterato anche da Marte e Giove in aspetto disarmonico. Vi piace combattere e non vi tirerete indietro di fronte a nulla ma risentirete dello stress anche a livello fisico, soprattutto tra martedì pomeriggio e giovedì, con la Luna in Bilancia. Domenica andrà meglio ma, rubando le parole alla cantante Emma: “l’amore non vi basta”!

TORO

La Luna in Vergine fino a martedì mattina vi consentirà di non avvertire da subito gli effetti antipatici del Sole, ormai entrato in Acquario. Sarà il settore professionale quello che richiederà maggiormente la vostra lucidità ed elasticità mentale, e voi sarete carenti proprio in quello. Saturno continuerà ad agire contro la vostra possessività e, soprattutto venerdì e sabato, vi sentirete un po’ tristi e demotivati. Potrete però ricorrere all’aiuto di Venere e Plutone che, se non altro, vi faranno sentire sensuali e sessualmente appagati. Gli amori lontani saranno i più fortunati. Domenica malinconica.

GEMELLI

Vi infischierete allegramente della Luna in Vergine fino a martedì mattina perché sarete euforici e felici grazie all’ingresso del Sole in Acquario. Da martedì pomeriggio a giovedì ci sarà anche la Luna in Bilancia e, considerando anche gli ottimi influssi di Mercurio e Marte, vi sentirete in magnifica forma. Le vostre innumerevoli idee conquisteranno chiunque voi desideriate. Venerdì e sabato dovrete metterle al servizio del lavoro e risentirete un po’ di questo stress solamente domenica, con la Luna in Sagittario. Venere e Plutone promettono grandi passioni sotto le lenzuola!

CANCRO

Nel libro “Stacca il cervello e goditi la vita”, Blair Singer scrive: “Dentro di te c’è un campione e c’è un perdente. C’è un angelo e c’è un demone. C’è un eroe e c’è un furfante. La domanda è: chi di loro avrà la meglio oggi”? E questa domanda voi dovrete porvela per tutta la settimana, anzi che rimanere fermi a pensare, avvolti nella vostra malinconia e nei momenti passati che riaffiorano in concomitanza ai transiti dei Pianeti in Acquario. E’ vero che molti Pianeti non vi sorridono ma dovete ricordarvi che avete ancora Giove dalla vostra parte. Venerdì e sabato le giornate più felici!

LEONE

E’ arrivato il Sole in Acquario ed eccovi lì a scalpitare per essere stati messi in ombra. Con la presenza anche di Merc