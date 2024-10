“Rivolgi il viso verso il sole: ogni ombra cadrà alle tue spalle.”

Proverbio Maori

ARIETE

Venere vi accompagnerà per l’intera settimana: sarete belli e vi sentirete molto apprezzati, e anche la Luna sarà benevola nei vostri confronti. L’inizio della settimana punterà le luci sulla vostra vita sociale e darete ampia dimostrazione della vostra solidarietà, difendendo soprattutto chi è più debole di voi. Non mancheranno i Pianeti in aspetto dissonante, infatti Marte, Giove e Plutone continueranno a mettere a dura prova il vostro equilibrio. Nel fine settimana avrete dalla vostra parte anche la Luna. Coraggio, siete sempre i numeri uno!

TORO

La Luna in Acquario vi farà subire un calo ad inizio settimana e, appena se ne sarà andata, verrete abbandonati dal Sole nel vostro Segno. La citazione di Coelho “non permettere alle tue ferite di trasformarti in qualcuno che non sei” sarà utile per mantenervi a galla. La Luna sarà in buon aspetto giovedì e venerdì e vi regalerà piacevoli momenti con i vostri amici. Nel fine settimana invece sarete piuttosto riflessivi: c’è qualcosa a livello emotivo e sentimentale che non vi consente di stare sereni. Ricordatevi che Saturno premierà ogni vostra rinuncia spontanea....

GEMELLI

Questa sarà una settimana molto piacevole per voi. La Luna sarà in ottimo aspetto fino a mercoledì e, proprio mercoledì, alle 5 del mattino il Sole farà il suo ingresso nel vostro Segno dove troverà Mercurio ad aspettarlo e insieme festeggeranno i compleanni dei nativi dei primi giorni del Gemelli. Marte in Bilancia darà il suo contributo per rendervi forti e per agire sempre nel modo giusto. Le uniche giornate instabili saranno giovedì e venerdì, con la Luna in Pesci che potrebbe essere causa di ansia. Supererete tutto coi vostri amici nel fine settimana!