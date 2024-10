“Nel regno dell’anima, si stendono cieli che reggono i cieli del nostro universo”

Jalal al-Din Rumi

ARIETE

Il lavoro vi da il buongiorno lunedì ma non sarete esattamente felici di sentir squillare le vostre sveglie. Marte in opposizione continua ad angustiarvi, soprattutto per quanto concerne le vostre relazioni. Anche Venere non vi è d’aiuto. Dovreste evitare di prendere decisioni drastiche con questi transiti ed aspettare che le acque si calmino un po’. Martedì e mercoledì la situazione verrà resa più antipatica dalla Luna che si unirà a Marte in Bilancia. Il passaggio del Sole in Pesci vi porterà a momenti di riflessione. Con Giove ostile non sarà facile ritrovare la fiducia in voi stessi. Risalita nel week-end!

TORO

Grazie alla Luna in Vergine, inizierete la settimana allegri e di buonumore. Con questo spirito gioioso martedì accoglierete anche il passaggio del Sole in Pesci, posizione molto più benevola nei vostri confronti rispetto all’Acquario. Le luci verranno puntate sugli amici, sui quali potrete contare per ogni esigenza. Martedì e mercoledì sarete molto impegnati sul fronte lavorativo e questo potrebbe togliervi un po’ di energie. Ne risentirete giovedì e venerdì, quando la Luna raggiungerà Saturno in Scorpione riportandovi addosso il peso delle vostre scelte. Pensieri rivolti al passato nel fine settimana.

GEMELLI

Per iniziare la settimana col piede sbagliato, ecco la Luna in Vergine accompagnata da fastidiosi inconvenienti legati alla famiglia. Martedì la Luna in Bilancia vi sarà invece amica e, insieme a Marte, vi darà modo di divertirvi e ritrovare la vostra spensieratezza. Proprio martedì però vi troverete anche a subire l’ingresso del Sole in Pesci, che vi potrebbe portare malcontento e piccole illusioni/delusioni (con lo zampino di Nettuno). Giovedì e venerdì al centro dei vostri pensieri ci sarà la vostra professione dove continuerete a raccogliere i frutti del vostro impegno. Fine settimana turbolento...

CANCRO

La settimana si aprirà con delle piccole novità che vi giungeranno per posta o tramite una telefonata. Martedì la Luna si sposterà nel Segno della Bilancia, vicino a Marte, con conseguenti dissidi domestici/familiari. Allo stesso tempo però, martedì, il Sole farà il suo ingresso nel vostro amico Segno dei Pesci: in arrivo per voi nuovi sogni e nuove speranze che proveranno a spazzar via quell’aria afflitta che vi conferiscono Venere e Plutone in opposizione. Giovedì e venerdì anche la Luna sarà in ottimo aspetto e vi porterà momenti di gioia e amore. Approfittate del week end per riposarvi e alle