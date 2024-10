“La volta stellata del cielo è in verità il libro aperto della proiezione cosmica...”

Carl Gustav Jung

ARIETE

Non vi sentite energeticamente carichi e ne darete ampia prova all’inizio di questa settimana, soprattutto martedì col plenilunio in Bilancia che vi farà sentire il bisogno di esplodere. Cosa che probabilmente farete, spinti da Marte, scontrandovi con qualcuno che probabilmente susciterà la vostra ira. Fortunatamente avrete Mercurio in buon aspetto e potrete trovare un’ancora di salvezza nelle parole e nella comunicazione. Le giornate migliori della settimana saranno venerdì e sabato, con la Luna in Sagittario che vi darà modo di evadere almeno coi pensieri. Domenica le Stelle faranno i capricci...

TORO

Il piacere delle abitudini è un qualcosa di cui, con Saturno in opposizione, state perdendo il gusto. Gusto che potrete però riassaporare all’inizio di questa settimana. Martedì con la Luna piena in Bilancia dovreste approfittarne per dedicarvi al benessere del vostro corpo. Mercoledì e giovedì infatti saranno giornate decisamente più pesanti e dovrete aspettare domenica per avere la Luna in ottimo aspetto: organizzate un viaggio o una gita fuori porta. Venere intanto, dal settore delle amicizie, trasforma le semplici conoscenze in rapporti più profondi. L’amore è vicino...

GEMELLI

Stanchi della solita routine, la Luna vi verrà in soccorso lunedì e martedì e, nonostante gli impegni lavorativi, riuscirete a dedicarvi con gioia ai vostri amatissimi hobby. Chi ha figli si dedicherà soprattutto a loro e ne darà conferma il plenilunio in Bilancia di martedì. Da mercoledì sarete obbligati a riprendere col solito tram-tram e arriverete al fine settimana un po’ stremati. Il vostro umore avrà pessimi riscontri nei rapporti con gli altri e sentirete la necessità di allontanarvi da alcune persone che vi fanno sentire in trappola o rinchiusi in ruoli che non avete scelto voi. Chi ritorna da voi per Pasqua?

CANCRO

A furia di sperare che la vostra famiglia scompaia, rischiate che vi accada come al protagonista di “Mamma ho perso l’aereo” e, sicuramente, voi senza la mammina sareste un po’ persi (anche se vi fa arrabbiare). Tenete duro ad inizio settimana e mercoledì e giovedì potrete beneficiare di una fantastica Luna in Scorpione che vi farà ritrovare il buonumore. Venere in Pesci accentuerà il vostro lato tenero e affettuoso mentre, invece, Mercurio in Ariete non vi consentirà di prendere facilmente delle decisioni razionali. Domenica, al pranzo pasquale, evitate di contraddire i vostri commensali...