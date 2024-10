“È tutta colpa della luna, quando si avvicina troppo alla terra fa impazzire tutti.”

William Shakespeare

ARIETE

La Luna in Bilancia renderà le vostre relazioni piuttosto tese nella giornata di lunedì. Martedì e mercoledì invece vi ritroverete immersi in vecchie situazioni del passato che hanno ancora un certo effetto nella vostra vita. Ve ne renderete conto soprattutto col plenilunio di Mercoledì. Giovedì e venerdì la Luna in Sagittario vi inviterà a viaggiare, anche solo coi vostri pensieri. Con Venere nel Segno, anche questa settimana l’amore procederà alla grande. Con Marte in opposizione sarà però difficile evitare alcuni scontri, soprattutto nel week-end.

TORO

La routine con cui si aprirà la settimana, tutto sommato, non vi dispiacerà più di tanto. Saranno giornate più pesanti invece quelle di martedì e mercoledì con la Luna in Scorpione che si avvicinerà a Saturno e vi farà sentire una certa pesantezza, soprattutto a livello emotivo. Le relazioni non saranno semplici e la tentazione sarà quella di tenere alcune cose nascoste al partner. Giovedì e venerdì la Luna vi ripresenterà vecchie situazioni passate, ancora irrisolte. Le giornate migliori della settimana saranno decisamente sabato e domenica: un bel viaggio?

GEMELLI

Con Mercurio al vostro fianco, sarà una settimana abbastanza piacevole. Lunedì la Luna sarà in splendido aspetto e vi porterà amore e felicità. Martedì e mercoledì sarà la sfera professionale quella che richiederà maggiormente la vostra attenzione e potrebbero presentarsi delle notizie molto importanti. Venerdì e sabato invece la Luna vi renderà nervosi e rischierete di peccare in superficialità nelle vostre relazioni. Venere in Ariete vi stuzzicherà con nuovi flirt che nascono da una amicizia. Nel week end sarà l’eros che vi travolgerà. Notizie dal passato.