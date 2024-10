“L'universo e' pieno di oggetti magici che aspettano pazientemente il nostro ingegno per meglio autodefinirsi.”

Eden Phillpotts

ARIETE

Con la Luna in Cancro, sottrarvi alle solite incomprensioni familiari sarà quasi impossibile fino a martedì. Mercoledì la Luna si sposterà in Leone e la situazione inizierà a migliorare nettamente. Incontrando Lilith, anch’essa nel Leone, verrete pervasi da un alone di fascino e mistero. La situazione astrologica non sarà delle migliori perché Marte opposto continuerà a rendervi agitati e Giove e Plutone contribuiranno ad alimentare le tensioni. Però potrete contare su Mercurio e Venere in Acquario che vi faranno giungere spensieratezza e allegria tramite i vostri amici!

TORO

La situazione stellare non sarà il massimo per voi in questa settimana. Oltre ad avere ancora Saturno contro, con relative sfide e prove da superare (al bando la possessività), dovrete fare i conti con Mercurio e Venere in Acquario che vi destabilizzeranno e vi chiederanno una leggerezza di cui non siete assolutamente capaci. Da mercoledì a venerdì inoltre anche la Luna sarà ostile dal Leone, dove si trova anche Lilith, e non mancheranno situazioni familiari complesse che alimenteranno il vostro stress. Una piccola ripresa è possibile soltanto nel fine settimana, grazie alla Luna in Vergine. Coraggio!

GEMELLI

Il Sole e Nettuno in Pesci portano un po’ di confusione nelle vostre idee a riguardo della vostra realizzazione professionale. La domanda da porvi è questa: siete sicuri che quello che state facendo vi renda felici? Qualunque sia la risposta, alla fine dei conti otterrete un buon risultato perché le Stelle vi appoggeranno. Marte continuerà a rendervi attivi e creativi e Mercurio e Venere in Acquario vi faranno sentire a vostro agio con l’armonia celeste. La Luna sarà in ottimo aspetto da mercoledì e venerdì, se aspettate una telefonata arriverà in quei giorni. Teso il week-end. Favoriti gli amori lontani!

CANCRO

Ottimo inizio settimanale con la Luna nel vostro Segno congiunta a Giove: seguite il vostro intuito e riuscirete a tramutare in realtà ogni vostro desiderio. Infatti continuerete a beneficiare ancora sia dell’aiuto di Saturno che di Nettuno, affiancato anche dal Sole in Pesci. Mercurio e Venere in Acquario continueranno a farvi sentire nostalgia di un amore passato che potrebbe rifarsi vivo proprio in questi giorni. In famiglia Marte continuerà a portare incomprensioni e malcontenti. Urano e Plutone continuano ormai da tempo a chiedervi dei cambiamenti. Sorprese in vista nel fine settimana.