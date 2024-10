“La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua e conoscer i caratteri ne’ quali è scritto.”

ARIETE

La Luna in Cancro non vi consentirà di iniziare la settimana nel migliore dei modi. Sarete piuttosto nervosi e Mercurio vi spingerà a trattenere dentro ciò che provate. Soltanto giovedì, quando tornerà in Acquario, riuscirete a sfogarvi grazie anche al sostegno di una cara amicizia. La vita domestica sarà una vera tortura. E anche col partner la situazione non sarà fantastica e ne risentirete soprattutto venerdì, anche se la Luna sarà più benevola. A tale riguardo, sono adatte a voi le parole di Antonio Fogazzaro: “In guerra e in amore sono le ritirate che scatenano le avanzate”. Vi piace come strategia?

TORO

La settimana si apre abbastanza serenamente, la Luna in Cancro vicina a Giove vi renderà particolarmente socievoli e simpatici. Giovedì invece la situazione inizierà a subire un lieve declino a causa sia della Luna che passerà in Leone con conseguenti problematiche relative alla sfera familiare, sia di Mercurio che tornerà in Acquario a discapito della vostra lucidità mentale. Venere e Plutone continueranno a sostenervi e le coppie che sono riuscite a superare l’opposizione di Saturno potranno festeggiare con romanticismo la festa degli innamorati, venerdì. Stelle ancora più favorevoli nel week-end.

GEMELLI

E’ strano vedervi iniziare la settimana così presi da faccende pratiche. Il lavoro procederà con impegno e dedizione. Mercurio non vi sarà però di grande aiuto e porterà ritardi o rallentamenti. La situazione si sbloccherà giovedì, con la Luna in Leone in ottimo aspetto pronta a darvi una marcia in più e con Mercurio che tornerà in Acquario e vi faciliterà in ogni forma di comunicazione. Le parole non vi mancheranno per San Valentino e molti di voi, incoraggiati da Venere, saranno anche tentati di ricontattare un amore passato. Nel fine settimana tensioni familiari in arrivo con la Luna in Vergine!